Boeiende tragibio van Wally Tax

Wally Tax – Leven en Lijden van een Outsider is de titel van de biografie die Rutger Vahl maakte over de enige echte ‘godfather van de Nederrock’. Met 235 bladzijden is de journalist niet in de valkuil getrapt om de mythe door alle verhalen die Wally zelf de wereld in hielp klakkeloos op te pennen.

In plaats daarvan sprak hij met een select aantal vrienden en collega’s. Maar belangrijker: hij dook in het archief van teksten, aantekeningen en brieven die Wally na zijn dood in 2005 achterliet. Het levert een zeer goed uitgewerkt tragisch, maar toch tegelijk boeiend en bijzonder levensverhaal van de zanger op. Wie er aan begint, leest het in een dag uit. En in dit geval is dat een compliment. > Lees verder! →