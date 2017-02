Concerto Radio, aflevering 33 (1 augustus 2014). Radioshow @ PinguinRadio.com, met hierin de fijnste nieuwe must-haves uit de Amsterdamse muziekwinkel Concerto op LP en CD. Ditmaal releases van: Benjamin Booker, Brown Sabbath, Craft Spell, The Black Angels, The Raveonettes, Brian Reitzell, White Reaper, en Viet Cong, plus een instore van The Black Marble Selection.



Concerto Radio, aflevering 33 (1 augustus 2014): new releases on LP & CD by Concerto Records, Amsterdam on Mixcloud