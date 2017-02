Beste platen van 2014!

Geen jaar zonder eindlijstje. Van 2014 was wel een top 50 samen te stellen. Maar de enorme lading fijne platen van dit jaar is toch maar teruggebracht tot de beste 10. Het zijn, naar onze mening:



10. Mark Lanegan Band, Phantom Radio.

9. Ray LaMontagne, Supernova.

8. Ryan Adams, Ryan Adams.

7. Lucinda Williams, Down Where The Spirit Meets The Bone.

6. Rich Robinson, The Ceaseless Sight.

5. Ty Segall, Manipulator.

4. Beck, Morning Phase.

3. La Hell Gang, Thru Me Again.

2. The Brian Jonestown Massacre, Revelation.

1. The War On Drugs, Lost In The Dream.