Concerto Radio, aflevering 53 (19 december 2014). Radioshow @ PinguinRadio.com, met hierin de fijnste nieuwe must-haves uit de Amsterdamse muziekwinkel Concerto op LP en CD. Ditmaal Concerto’s Indie Top 10 over 2014, met hierin oa: Tom Vek, Stephen Malkmus & The Jicks, Real Estate, Jessica Lea Mayfield, Hallo Venray en Thurston Moore, plus een instore van Typhoon.



Concerto Radio 53 (19-12-2014): Indie Top 10 2014 by Concerto Records, Amsterdam on Mixcloud