Concerto Radio, aflevering 62 (20 februari 2015). Radioshow @ PinguinRadio.com, met hierin de fijnste nieuwe must-haves uit de Amsterdamse muziekwinkel Concerto op LP en CD. Ditmaal releases van: Steve Earle & The Dukes, Duke Garwood, Spidergawd, Pops Staples, The Dø, Krill, Menace Beach, Two Gallants en Absolutely Free, plus een instore van Jett Rebel.

