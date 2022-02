Vanavond (18-02) in Concerto Radio

Vrijdagavond is er vanaf 21.00 uur een verse aflevering van Concerto Radio. Het is genieten met de nieuwe Spoon en The Delines. Verder draaien we een mooie coverplaat van Hollis Brown en gaan we terug in de tijd met Fu Manchu.

De Concerto Klassieker is van World Party, en de instore wordt verzorgd door Blood Red Shoes.

Playlist:

Spoon, The Devil & Mister Jones: Lucifer On The Sofa

Tom Morello, Highway To Hell (feat. Bruce Springsteen & Eddie Vedder): The Atlas Underground Fire

Hollis Brown, Under My Thumb: In The Aftermath

The Delines, Hold Me Slow: The Sea Drift

Fu Manchu, Mongoose: A Look Back: Dogtown & Z Boys

Madrugada, Empire Blues: Chimes At Midnight

Alt-J, The Actor: The Dream

Blood Red Shoes, Lost Kids: Instore @ Concerto

Sei Still, Las Puertas De La Noche: Fuzz Club Session

Wovenhand, Acacia: Silver Sash

World Party, When The Rainbow Comes: Goodbye Jumbo

Spencer Cullum, Road: In A Mist

Simone Felice, Moonlight Promises: All The Bright Coins

Greensky Bluegrass, Screams: Stress Dreams