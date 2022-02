Vanavond (25-02) in Concerto Radio

Vrijdagavond staat Concerto Radio met een nieuwe aflevering voor je klaar. Het wordt feest met de nieuwe Hurray For The Riff Raff en St. Paul & The Broken Bones.

Verder is er muziek van het nieuwe album van King Hannah en depripop van The Reds, Pinks And Purples. De Concerto Klassieker is van Black Grape. Met de instore wordt het volle bak met de Dawn Brothers & Friends.

Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Tame Impala, Patience: The Slow Rush B-Sides & Remixes

Hayes Carll, Different Boats: You Get It All

Spoon, Wild: Lucifer On The Sofa

Hurray For The Riff Raff, Pierced Arrows: Life On Earth

The Reds, Pinks And Purples, Let’s Pretend We’re Not In Love: Summer At Land’s End

St. Paul & The Broken Bones, Minotaur: The Alien Coast

The Delines, Little Earl: The Sea Drift

Dawn Brothers & Friends, Swain: Instore @ Concerto

King Hannah, Big Big Baby: I’m Not Sorry

Andy Bell, Jenny Holzer B. Goode: Flicker

Black Grape, Yeah Yeah Brother: It’s Great When You’re Straight… Yeah

Metronomy, Hold me tonight (Featuring Porridge Radio): Small World

Khruangbin & Leon Bridges, Chocolate Hills: Texas Moon