Deze week helemaal vers bij Music Minded: de als Peter Doherty teruggekeerde Pete Doherty van The Libertines en Babyshambles. Hij heeft samen met de Fransman Frédéric Lo een album gemaakt, getiteld: The Fantasy Life Of Poetry & Crime.

Verder zijn er nieuwe platen van Mattiel en Jeremy Ivey.

Check en luister de nieuwe fresh deliveries hier.