Vanavond (04-03) in Concerto Radio

In Concerto Radio muziek van de nieuwe plaat van Johnny Marr en de nieuwe hype: King Hannah.

Daarnaast draaien Ruben en Anton nieuwe muziek van Lo Moon, Superchunk, Deserta en Paul Draper van Mansun. De Concerto Klassieker is van Television en de instore wordt verzorgd door Fischer-Z.

Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Johnny Marr, God’s Gift: Fever Dreams Pts 1-4

Bambara, Birds: Love on My Mind

King Hannah, It’s Me and You, Kid: I’m Not Sorry, I Was Just Being Me

St. Paul & The Broken Bones, The Last Dance: The Alien Coast

Carson McHone, Hawks Don’t Share: Still Life

Metronomy, Right on Time: Small World

Lo Moon, Expectations: A Modern Life

Fischer-Z, Waterside: Instore @ Concerto

Hurray For The Riff Raff, Pointed At The Sun: Life On Earth

Deserta, Far From Over: Every Moment, Everything You Need

Television, Careful: Adventure

Superchunk, This Night: Wild Loneliness

Paul Draper, You’ve Got No Life Skills, Baby!: Cult Leader Tactics

OSKA, Woodstock: My World, My love, Paris