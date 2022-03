Vanavond (18-03) in Concerto Radio

Vrijdag in Concerto Radio A Place To Bury Strangers, ook bekend als ’the loudest band in the world’. Verder draaien we muziek van de nieuwe van Urge Overkill, Alex Cameron en stellen we je voor aan de New Yorkse band Bodega.

De Concerto Klassieker is van Alice In Chains en Wouter Planteijdt tekent voor de instore.

Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Bodega, Thrown: Broken Equipment

Alex Cameron, Hold The Line: Oxy Music

A Place To Bury Strangers, Anyone But You: See Through You

Widowspeak, Forget It: The Jacket

Yīn Yīn, The Age Of Aquarius: The Age Of Aquarius

Urge Overkill, I Been Ready: Oui

Black Doldrums, Sidewinder: Dead Awake

Wouter Planteijdt, Baby It’s You: Instore @ Concerto

Stromae, Santé: Multitude

Ethan P. Flynn, Father Of Nine: Universal Deluge EP

Alice In Chains, Real Thing: Facelift

Trentemøller, No More Kissing In The Rain: Memoria

Spirit Was, Stranger To The One: Heaven’s Just A Cloud

Gang Of Youths, You In Everything: Angel In Realtime

Lucky Fonz III, Bootje: Hemellichamen