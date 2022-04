Vanavond (29-04) in Concerto Radio

Vrijdag draaien we in Concerto Radio muziek van de prachtige nieuwe plaat van Spiritualized. Verder gaan Barry Hay & JB Meijers op de T-Rex-toer en spelen The Doors cocktailmusic. Daarnaast is er Americana van Charley Crockett en The Dead Tongues.

De Concerto Klassieker is van Rain Parade; en de instore is van Lakshmi, opgenomen op Record Store Day.

Playlist:

Spiritualized, Best Thing You Never Had (The D Song): Everything Was Beautiful

Hatchie, Twin: Giving The World Away

Barry Hay & JB Meijers, 20th Century Boy: Fiesta De La Vida

The Dead Tongues, Dust: Dust

Fontaines D.C., Nabokov: Skinty Fia

Kurt Vile, Hey Like a Child: (Watch My Moves)

Mamas Gun, Friends To Lovers: Cure The Jones

Lakshmi, All I Know: Instore @ Concerto

The Doors, Riders On The Storm (Sunset Sound Version produced by Paul Rothchild): L.A. Woman Sessions

Rain Parade, Explosions In The Glass Palace: Explosions In The Glass Palace

Christian Lee Hutson, Rubberneckers: Quitters

Charley Crockett, I Feel For You: Lil’ G.L. Presents: Jukebox Charley

Taj Mahal & Ry Cooder, Hooray Hooray: Get On Board

VR SEX, Live In A Dream: Rough Dimension