Vanavond (13-05) in Concerto Radio

Vrijdag in Concerto Radio keren de Rolling Blackouts Coastal terug met een fijne nieuwe plaat. Ook The Black Keys hebben een nieuwe langspeler, net als Belle and Sebastian en The Waterboys. Verder wordt het stuiteren met de nieuwe van My Baby.

De Concerto Klassieker is van The Beach Boys, en de instore is van Free Little Birds.

Playlist:

Rolling Blackouts Coastal, My Echo: Endless Rooms

The Black Keys, Wild Child: Dropout Boogies

Eli Paperboy Reed, Mama Tried: Down Every Road

Belle and Sebastian, Working Boy In New York City: A Bit Of Previous

The Waterboys, Blackberry Girl: All Souls Hill

Elvis Costello & The Imposters, The Boy Named If: The Boy Named If

Warpaint, Champion: Radiate Like This

Free Little Birds, Essential: Instore @ Concerto

Graham Nash, Military Madness (Radio Edit) (live): Songs For Beginners / Wild Tales (Live)

My Baby, Stupid: Sake Sake Sake

The Beach Boys, Sail On, Sailor: Holland

Envy Of None, Spy House: Envy Of None

Arcade Fire, The Lightning: We

Beachdog, Dog: Beachdog

Sharon Van Etten, Mistakes: We’ve Been Going About This All Wrong