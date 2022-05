Vanavond (20/05) in Concerto Radio

Vrijdag in Concerto Radio stellen we je voor aan het syntipunkduo System Exclusive. Verder komt Bob uit Zuid vertellen over Café De Bok, nemen de Rolling Blackouts Coastal Fever ons mee naar het strand en zijn er vijf nieuwe stukken van Kevin Morby.

De Concerto Klassieker is van The Waterboys, en de instore wordt verzorgd door Lucky Fonz III.

Playlist:

System Exclusive, Inline Online: System Exclusive

Belle and Sebastian, Talk To Me Talk To Me: A Bit Of Previous

Bob uit Zuid, Café De Bok: Bob Uit Zuid

Rolling Blackouts Coastal Fever, Saw You At The Eastern Beach: Endless Rooms

The Staples Jr. Singers, I’m Looking for a Man: When Do We Get Paid

Kevin Morby, Five Easy Pieces: This Is A Photograph

Black Midi, Welcome To Hell: Welcome To Hell (Single)

Lucky Fonz III, Alles Om Je Heen: Instore @ Concerto

The Dead Tongues, Pawnshop Dollar Bills: Dust

The Waterboys, Red Army Blues: A Pagan Place

Florence + The Machine, My Love: Dance Fever

Bob Moses, Back To You: The Silence In Between