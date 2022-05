Vanavond (27/05) in Concerto Radio

In Concerto Radio draaien we vrijdag muziek van de nieuwe elpee van A Fungus uit Amsterdam. Daarnaast hebben we voorproefjes van nieuwe langspelers van Built to Spill, Kiwi Jr. en Phoebe Bridgers.

De Concerto Klassieker is van Bob Dylan, en de instore van Lakshmi.

Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

A Fungus, Mark’s Bag: It Already Does That

Built to Spill, Understood: Understood (Single)

Bob uit Zuid, Geen Hit: Bob Uit Zuid

Porridge Radio, Jealousy: Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky

Bear’s Den, Gratitude: Blue Hour

CVC, Docking The Pay (Edit): Winston (Single)

Kiwi Jr., Night Vision: Night Vision (Single)

Lakshmi, Ahaa: Instore @ Concerto

SOAK, Pretzel: If I Never Know You Like This Again

The Rolling Stones, Star Star (live): El Mocambo 1977

Bob Dylan, Masters of War (2010 Mono Version): The Freewheelin’ Bob Dylan

Mavis Staples & Levon Helm, Hand Writing On The Wall: Carry Me Home

Phoebe Bridgers, Sidelines: Sidelines (Single)