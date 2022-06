Nieuw: The Smile, The Sheepdogs en TV Priest

Deze week nieuw binnen bij Music Minded: Thom Yorke en Jonny Greenwood maken als The Smile een hele mooie Radioheadplaat, wat dus geen Radiohead is. En als Creedence Clearwater Revival nog had bestaan, dan kwamen ze uit Canada en gingen ze als The Sheepdogs door het leven.

Uit Frankrijk komen pychedelische chansons van Melody’s Echo Chamber, er is postpunk uit Londen van TV Priest en voor al uw muzikale rariteiten kunt terecht bij Bartees Strange.

Check en luister alle nieuwe fresh deliveries.