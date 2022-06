Nieuw: Yeah Yeah Yeahs, Suede en Tess Parks

Nieuw binnen deze week bij Music Minded: na negen jaar keren de Yeah Yeah Yeahs terug met een nieuwe single. Ook hebben we van Suede een voorproefje van een aanstaand nieuw album.

Verder doet Tess Parks het op Fuzz Club zonder The Brian Jonestown Massacre, heeft frontman Stephen McBean van Black Mountains een soloproject genaamd Pink Mountaintops en is het Zweedse Hater “Your next Scandinavian indie pop obsession” (Flood).

Nieuwsgierig?

Check en luister alle nieuwe fresh deliveries.