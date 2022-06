Vanavond (10/03) in Concerto Radio

In Concerto Radio gaan we deze vrijdag los met een nieuwe single van de Yeah Yeah Yeahs.

Verder doet de frontman van Black Mountain het solo met Pink Mountaintops en doet Tess Parks het zonder de Brian Jonestown Massacre op Fuzz Club.

De Concerto Klassieker is punk uit de Lage Landen met The Flyin’ Spiderz. De instore is weer postpunk, van Howrah.

Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Pink Mountaintops, Lights Of The City: Peacock Pools

Mamas Gun, Good Love: Cure The Jones

Horsegirl, Option 8: Versions of Modern Performance

Yeah Yeah Yeahs, Spitting Off The Edge Of The World (feat. Perfume Genius): Spitting Off The Edge Of The World (Single)

Porridge Radio, I Hope She’s OK 2: Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky

Tess Parks, We Are The Music Makers And We Are The Dreamers Of Dreams: And Those Who Were Seen Dancing

Hater, Bad Luck: Sincere

Howrah, Our Cool: Instore @ Concerto

Liam Gallagher, The Joker: C’mon You Know

Elephant, Medicine: Big Thing

The Flyin’ Spiderz, S.O.S.: Let It Crawl

Angel Olsen, All The Good Times: Big Time

Say ZuZu, Pennsylvania: Here Again: A Retrospective (1994-2002)

Bronze, New Mexico: Absolute Compliance