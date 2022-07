Vanavond (22/07) in Concerto Radio

Deze vrijdag stuiteren de Working Men’s Club een heeeeeel eind weg in Concerto Radio.

Verder is het heerlijk somberen met de nieuwe van Interpol, gaan we waanzinnig folken met Arlo McKinley en trekken we een blik open met echte ladies die The Boss coveren.

De Klassieker is van Talk Talk en de instore van The People’s Pleasure Grounds.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Working Men’s Club, Widow: Fear Fear

Interpol, Renegade Hearts: The Other Side of Make-Believe

Foals, Under The Radar: Life Is Yours

Launder, Harbour Mouth: Happening

TV Priest, My Other People: My Other People

Darlene Love, Night Closing In: Ladies Sing The Boss

Pink Mountaintops, Shake The Dust: Peacock Pools

The People’s Pleasure Grounds, Time For Love: Instore @ Concerto

Bartees Strange, Heavy Heart: Farm To Table

Warmduscher, Hot Shot :At The Hotspot

Talk Talk, The Party’s Over: The Party’s Over

Arlo McKinley, To Die For: This Mess We’re In

The Sheepdogs, Here I Am: Outta Sigh

Bettye LaVette, Streets Of Philadelphia: Ladies Sing The Boss