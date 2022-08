Nieuw: Elvis Presley & Tame Impala, Trail Of Dead en The Gabbard Brothers

Helemaal vers binnen bij Music Minded: Elvis Presley heeft een nieuwe gabber gevonden in Tame Impala. Daarnaast is er quadrafonische nieuwe muziek van …And You Will Know Us By The Trail Of Dead.

Verder niet missen: countrypsych van The Gabbard Brothers, toffe indiepop van James Vincent McMorrow en fraaie Americana van Whiskey Myers.

Check en luister alle nieuwe fresh deliveries.