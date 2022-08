Vanavond (26/08) in Concerto Radio

Deze vrijdag is het Australiƫ boven in Concerto Radio, met nieuwe platen van Spacey Jane, The Chats en Death Bells.

Daarnaast hoor je muziek van het nieuwe album van The Mountain Goats, is er vette blues van Walter Trout en kun je je laten meevoeren met de Scandinavische psychrock van Motorpsycho.

De Klassieker is van Iggy Pop en je hoort een instore van Blood Red Shoes.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

The Mountain Goats, Bones Don’t Rust: Bleed Out

Hot Chip, Eleanor: Freakout / Release

Spacey Jane, Lots of Nothing: Here Comes Everybody

Death Bells, Hysteria: Between Here & Everywhere

Danger Mouse & Black Thought, The Darkest Part (Feat. Raekwon and Kid Sister): Cheat Codes

Walter Trout, Ghosts: Ride

The Chats, Emperor Of The Beach: Get Fucked

Blood Red Shoes, Lost Kids: Instore @ Concerto

Kiwi Jr., Downtown Area Blues: Chopper

Motorpsycho, The Ladder: Ancient Astronauts

Iggy Pop, Wild America: American Caesar

The Deslondes, Ways & Means: Ways & Means

Andrew Combs, Down Among The Dead: Sundays

R.E.M., Wolves, Lower: Chronic Town