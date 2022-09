Vanavond (02/09) in Concerto Radio

Deze vrijdag wordt het Knolcerto Radio, met het nieuwe album van Tim Knol!

Natuurlijk laten we je daarnaast muziek horen van Marcus King, stellen we je voor aan de Psychedelic Porn Crumpets en hebben we -eindelijk- Silk Sonic op vinyl.

De Klassieker is van Roger Waters en Robert Finley komt langs voor een instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Tim Knol, Slow Ride: Lightyears Better

Psychedelic Porn Crumpets, Bob Holiday: Night Gnomes

Marcus King, Blood on the Tracks: Young Blood

Death Bells, Lifespring: Between Here & Everywhere

The Mountain Goats, Wage Wars Get Rich Die Handsome: Bleed Out

Silk Sonic, Skate: An Evening With Silk Sonic

The Chats, The Price Of Smokes: Get Fucked

Robert Finley, Age Don’t Mean A Thing: Instore @ Concerto

Sunflower Bean, In Flight: Headful Of Sugar

Neil Young & The Restless, Cocaine Eyes: Eldorado EP

Roger Waters, The Bravery Of Being Out Of Range: Amused To Death

Spacemoth, Waves Come Crashing: No Past No Future

Early James, Something For Nothing: Strange Time To Be Alive

Ezra Furman, Throne: All Of Us Flames