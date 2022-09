Vanavond (09/09) in Concerto Radio

Deze vrijdag komt de nieuwe Nederlandse supergroep Fire Horse langs in Concerto Radio.

Verder hoor je nieuwe muziek van Garrett T. Capps, de gitaarmuren van Dead Rabbits en fijne dreampop van Silversun Pickups.

Er is een Klassieker is van The Meteors en een instore van The Vices.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Garrett T. Capps, Better Place: People Are Beautiful

Foals, The Sound: Life Is Yours

Walter Trout, Ride: Ride

Dead Rabbits, Keep Me High: A Different Place

The Chats, Struck By Lightning: Get Fucked

Silversun Pickups, Hereafter (Way After): Physical Thrills

Psychedelic Porn Crumpets, Acid Dent: Night Gnomes

The Vices, Life Grows: Instore @ Concerto

Steve Earle & The Dukes, Mr. Bojangles: Jerry Jeff

Fire Horse, Fire Horse: Out Of The Ashes

Meteors, Cubist Boy: Hunger Xtra

Bret McKenzie, If You Wanna Go: Songs Without Jokes

Tim Knol, Hit The Ground Running: Lightyears Better

Megadeth, Junkie: The Sick, The Dying…And The Dead