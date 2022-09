Vanavond (16/09) in Concerto Radio

Deze vrijdag wordt het knallen in Concerto Radio, met nieuwe platen van Built to Spill, GA-20, Elf Power en The Afghan Whigs.

Daarnaast wordt het zwijmelen met de Nedersoul van DeWolff & Dawn Brothers, is er waanzinnige country van Charley Crockett en knipoogt Marlon Williams naar Roy Orbison.

De Klassieker is van Jeffrey Lee Pierce en Tim Knol komt langs voor een instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Built to Spill, Understood: When The Wind Forgets Your Name

DeWolff & Dawn Brothers, Let Me Tell You (About My Baby): Double Cream

GA-20, By My Lonesome: Crackdown

Sean Thompson’s Weird Ears, New Trailway Boogie: Sean Thompson’s Weird Ears

Charley Crockett, Horse Thief Mesa: The Man From Waco

Elf Power, The Gas Inside The Tank: Artificial Countrysides

Jonathan Jeremiah, Restless Heart: Horsepower For The Streets

Tim Knol, Blind Lemon: Instore @ Concerto

Marlon Williams, Thinking Of Nina: My Boy

The Afghan Whigs, In Flames: How Do You Burn?

Jeffrey Lee Pierce, Love and Desperation: Wildweed

Fire Horse, Do My Thang: Out Of The Ashes

Air Waves, Wait: The Dance

Kris Berry, One Of The Boys: NOW (Namelessly Objectifying Wonder)

The Proclaimers, Dentures Out: Dentures Out