Vanavond (23/09) in Concerto Radio

Deze vrijdag gaan we alle kanten op in Concerto Radio.

Het wordt springen en stuiteren met The Black Angels, Gogol Bordello en Horace Andy. En tegelijk is er gitaarpop van Turin Brakes, Marcus Mumford en PJ Western.

De Klassieker is van Nick Cave & The Bad Seeds en de instore wordt verzorgd door Jonathan Jeremiah.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

PJ Western, Long Time Coming: Here I Go Rock

Suede, The Only Way I Can Love You: Autofiction

Sean Thompson’s Weird Ears, Alley Scrapper: Sean Thompson’s Weird Ears

Turin Brakes, Isolation: Wide-Eyed Nowhere

Marcus Mumford, Grace: (self-titled)

Gogol Bordello, Focus Coin: Solidaritine

The Black Angels, Empires Falling: Wilderness Of Mirrors

Jonathan Jeremiah, Restless Heart: Instore @ Concerto

Horace Andy, Midnight Scorcher: Midnight Scorchers

Kiwi Jr., Night Vision: Chopper

Nick Cave & The Bad Seeds, The Mercy Seat: Tender Prey

Oliver Sim, Romance With A Memory: Hideous Bastard

The Mars Volta, No Case Gain: The Mars Volta

Psychedelic Porn Crumpets, Bubblegum Infinity: Night Gnomes