Vanavond (30/09) in Concerto Radio

In Concerto Radio komen ze deze vrijdag overal vandaan. Countryster Nikki Lane uit South Carolina heeft een nieuw album, geproduceerd door Josh Homme van Queens Of The Stone Age.

Uit Den Haag komt Hallo Venray met een nieuwe plaat, waarin Neil Young is ingeruild voor Lou Reed.

Australië brengt de nieuwe sensatie The Murlocs, terwijl het Britse Editors en Sports Team respectievelijk electronica en gewoon leuke popsongs laten horen.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

The Murlocs, Living Under A Rock: Rapscallion

Nikki Lane, Denim & Diamonds: Denim & Diamonds

Mercy John, Teenage Lovers: Nights On Fire

Suede, Personality Disorder: Autofiction

Hallo Venray, Jazz: Coffee And Cake

Tamino, The Flame: Sahar

Sports Team, The Game: Gulp!

Sam Fano, Going Nowhere, Slowly: Instore @ Concerto

Vieux Farka Touré et Khruangbin, Mahine Me: Ali

Editors, Strawberry Lemonade: EBM

The Strokes, New York City Cops: Is This It?

PJ Western, Can’t Relax: Here I Go

Sunny Sweeney, A Song Can’t Fix Everything (feat. Paul Cauthen): Married Alone

Dr. John, I Walk On Guilded Splinters (feat. Promise Of The Real): Things Happen That Way