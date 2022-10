Vanavond (14/10) in Concerto Radio

Vanavond wordt het hemels in Concerto Radio als Eli “Paperboy” Reed The Harlem Gospel Travelers naar hogere sferen dirigeert.

Verder wordt het onuitspreekbaar Zweeds met Dungen, superfout met St. Lucia en gewoon genieten met de nieuwe van Broken Bells.

De klassieker is van Peter Pan Speedrock en Iguana Death Cult komt langs voor een instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Broken Bells, One Night: Into The Blue

Dropkick Murphys, Ten Times More: This Machine Still Kills Fascists

Dungen, Skövde: En Är För Mycket och Tusen Aldrig Nog

Death Cab For Cutie, Asphalt Meadows: Asphalt Meadows

The Harlem Gospel Travelers, God’s in Control: Look Up!

Arno, Take Me Back: Opex

St. Lucia, Seperate World: Utopia

Iguana Death Cult, Whispers: Instore @ Concerto

Klangstof, Disguiser: Godspeed To The Freaks

Cristóvam, The Smoke: Songs On a Wire

Peter Pan Speedrock, Hosed: Rocketfuel

Nikki Lane, Try Harder: Denim & Diamonds

Hallo Venray, Audience: Coffee And Cake

Dead Rabbits, Free: A Different Place

DeWolff, Heart Stopping Kinda Show: Heart Stopping Kinda Show (Single)