Vanavond (04/11) in Concerto Radio

Deze vrijdag draaien we in Concerto Radio supersoul van Lee Fields. Daarnaast doen we de psych-rumba met Abraxas, is er een voorproefje van de nieuwe van King Tuff en waanzinnige Neder-Americana van Mercy John.

De klassieker is van Death Cab For Cutie en Paul Bond komt langs voor een instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Lee Fields, Two Jobs: Sentimental Fool

Abraxas, Sunrise State (Of Mind): Monte Carlo

King Tuff, Smalltown Stardust: Smalltown Stardust (Single)

L.A. Salami, Desperate Times, Mediocre Measures: Ottoline

The Cult, Vendetta X: Under The Midnight Sun

Ghost Woman, Along: Ghost Woman

LIFE, Popular Music: Popular Music

Paul Bond, She (Gram Parsons-cover): Instore @ Concerto

Drugdealer, Madison: Hidden In Plain Sight

Mercy John, Before You Go: Nights On Fire

Death Cab For Cutie, President Of What?: Something About Airplanes

Guided By Voices, My Impression Now: Scalping The Guru

Goat, Chukua Pesa: Oh Death

New Face In Hell, One Day: The’re Coming

Jaded Lady, Rock ‘N’ Roll Ain’t Pretty: Bound For Hell: On The Sunset Strip