Vanavond (18/11) in Concerto Radio

Vanavond hebben we fraaie Belgenpop in Concerto Radio, van Warhaus en Daan. Uit eigen land komen Mercy John, New Face In Hell en Pip Blom.

Daarnaast coveren The Black Crowes en Bruce Springsteen liedjes van hun helden. De klassieker is van Dead Boys en Personal Trainer komt langs voor een instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Warhaus, Batteries & Toys: Ha Ha Heartbreak

The Black Crowes, Rocks Off: 1972

The Lounge Society, No Driver: Tired Of Liberty

Daan, 16 Men: The Ride

Pip Blom, I Love The City: Welcome Break

Bruce Springsteen, Any Other Way: Only The Strong Survive

New Face In Hell, Superheroes #4: The’re Coming

Personal Trainer, The Lazer: Instore @ Concerto

Ryan Bingham and Nikki Lane, Ride Me Down Easy: Live Forever: A Tribute To Billy Joe Shaver

Mercy John, Nights On Fire: Nights On Fire

Dead Boys, Sonic Reducer: Young, Loud And Snotty

Pixies, There’s A Moon On: Doggerel

Trampled By Turtles, Burlesque Desert Window: Alpenglow

Bonny Light Horseman, Exile: Rolling Golden Holy