Oud en nieuw betekent dit jaar knallen op Music Minded!

Vanaf 7 uur ’s avonds wordt het stevig rampestampen tot het nieuwe jaar, in een extra lange Rock You Like A Hurricane.

Bijsluiter: houdt zeker binnenshuis voldoende afstand en draag altijd een veiligheidsbril na het inschakelen op https://musicminded.nl/radio-player/