Vanavond (23/12) in Concerto Radio

Vanavond draaien we Concerto Radio de beste albums uit 2022, of althans: een selectie daarvan.

Met natuurlijk Fontaines D.C. en Leftfield, maar ook Danger Mouse & Black Thought, Working Men’s Club en Civic.

De klassieker van het jaar is van The Cure en er is een instore van de Tröckener Kecks.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Danger Mouse & Black Thought, Aquamarine (Feat. Michael Kiwanuka): Cheat Codes

Fontaines D.C., Skinty Fia: Skinty Fia

Working Men’s Club, Heart Attack: Fear Fear

Personal Trainer, Former Puppy: Big Love Blanket

Spiritualized, Best Thing You Never Had (The D Song): Everything Was Beautiful

Civic, Back to You: Future Forecast

The Black Angels, History Of The Future: Wilderness Of Mirrors

Tröckener Kecks, Veel Te Veel Water: Instore

The Heavy Heavy, All My Dreams: Life and Life Only

Pip Blom, I Love The City: Welcome Break

The Cure, Cut: Wish

Death Cab For Cutie, I Miss Strangers: Asphalt Meadows

Leftfield, Full Way Round (feat. Grian Chatten): This Is What We Do