Nieuw op Music Minded deze week: postpunk voor REM-liefhebbers van The Tubs uit Londen. Dan Auerbach van The Black Keys heeft een tweede album met zijn hobbyproject The Arcs.

Daarnaast is er fijne soul en blues van Eddie 9V. Verder is er stoner uit Milaan van The Black Legacy en heeft Sub Pop-kind King Tuff met een nieuwe plaat.

Check en luister alle nieuwe fresh deliveries.