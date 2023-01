Vanavond (20/01) Concerto Radio op Eurosonic

Vanavond de eerste Concerto Radio niet vanuit Concerto. Vanuit De Drie Gezusters in Groningen zitten we ditmaal op Eurosonic!

Met live on stage: Pizza Knife, Badtime, Dorpsstraat 3, Shaemless en Library Card.

Dat mag je zeker niet missen! Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Gaz Coombes, This Love: Turn The Car Around

MICH, Water: Nuts

Belle & Sebastian, Give A Little Time: Late Developers

Pizza Knife, live op Eurosonic in Groningen

Pixies, Haunted House: Doggerel

Badtime, live op Eurosonic in Groningen

Dorpsstraat 3, live op Eurosonic in Groningen

Margo Price, Been To The Mountain: Strays

Iggy Pop, All The Way Down: Every Loser

Shaemless, live op Eurosonic in Groningen

Library Card, live op Eurosonic in Groningen

Hebi Katana, Take My Pills: Impermanence

Abraxas, Yes: Monte Carlo