Vanavond (10/02) in Concerto Radio

In Concerto Radio maken we vanavond ruim baan voor de nieuwe langspeler van DeWolff.

Verder is er nieuwe muziek van SYML, The Men en de Nederturkpsychgoden van Altın Gün.

Er is een instore van Shaemless op Eurosonic en een klassieker uit Noorwegen, van Madrugada.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

DeWolff, Message For My Baby, Love, Death & In Between

SYML, Chariot: The Day My Father Died

The Tubs, I Don’t Know How It Works: Dead Meat

The Men, Peace Of Mind: New York City

Unknown Mortal Orchestra, Layla: Layla (Single)Indie

Eddie 9V, Down Along The Cove: Capricorn

Altın Gün, Rakıya Su Katamam, Aşk

Shaemless, Instore: @ Eurosonic

Lael Neale, I Am The River: I Am The River (Single)

Marvin Gaye, Ain’t No Mountain High Enough (with Florence Lyles): Greatest Hits Live in ’76

Madrugada, The Frontman: The Nightly Disease

Sunny War, No Reason: Anarchist Gospel

The Arcs, Keep On Dreamin’: Electrophonic Chronic

DeWolff, Mr. Garbage Man: Love, Death & In Between

King Tuff, Smalltown Stardust: Smalltown Stardust