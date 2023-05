Vanavond (26/05) in Concerto Radio

In Concerto Radio doen de Waco Brothers vanavond een hele goede Buzzcocks. Verder voorproefjes van nieuwe platen van Pale Blue Eyes en Holy Wave.

Er is een klassieker van The Lemonheads en een instore van Eton Crop.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Waco Brothers, Teenage Kicks: The Men That God Forgot

Altin Gün, Çit Çit Çedene: Aşk

Bar Italia, Nurse!: Tracey Denim

Pale Blue Eyes, Takes Me Over: Takes Me Over (Single)

BC Camplight, Fear Life In A Dozen Years: The Last Rotation Of Earth

Laurel Canyon, Shove: Laurel Canyon

The Allergies, Reconcile (feat. Charles Morgan): Tear The Place Up

Eton Crop, Noisy Town: Instore @ Concerto

Angus & Julia Stone, Love Song: Life Is Strange

Holy Wave, Happier: Happier (Single)

The Lemonheads, Down About It: Come On Feel The Lemonheads

Daughter, Swim Back: Stereo Mind Game

Therapy?, Bewildered Herd: Hard Cold Fire

Temples, Giallo: Exotico

Mamas Gun, On The Wire: At Pizza Express Live – In London