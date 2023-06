Vanavond (02/06) in Concerto Radio

In Concerto Radio stellen we je vanavond voor aan de Amsterdamse band Marathon.

Verder: Tanlines, Herman Düne en een voorproefje van de nieuwe van The Budos Band. De klassieker is van Calexico en er is een instore van M. Byrd.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Marathon, The Company: Marathon

Scott McMicken And THE EVER-EXPANDING, Diamonds In The Snow: Shabang

Durand Jones, Sadie: Wait Til I Get Over

Tanlines, Outer Banks: The Big Mess

Bar Italia, Missus Morality: Tracey Denim

Ulrika Spacek, No Design: Compact Trauma

The Budos Band, Frontier’s Edge: Frontier’s Edge (Single)

M. Byrd, Mountain: Instore @ Concerto

Herman Düne, O Sweet Thursday: The Portable Herman Dune, Vol.3

Waco Brothers, The Men That God Forgot: The Men That God Forgot

Calexico, Black Heart: Feast Of Wire

Modern Cosmology, Trauma Release Makes Free: What Will You Grow Now?

The Utopiates, Best and Worst Days: The Sun Also Rises

Nabihah Iqbal, Sunflower: Dreamer