Music Minded via TuneIn ook op je smartspeaker en autoradio

Goed nieuws voor wie graag radio luistert via een smartspeaker of met Android Auto of Apple CarPlay in de auto: Music Minded is nu ook te vinden via TuneIn.

Dit is één van de grootste streamingplatforms ter wereld. TuneIn biedt radiostations en podcasts aan voor tal van smartspeakers, zoals de Google Assistant, Amazon Elexa. de Sonos of Bose SoundTouch. Daarnaast luister je er ook mee via de Playstation, Xbox en Samsung Smart TV.

Achter het stuur kun je radio luisteren met Apple CarPlay of Android Auto, of als je een elektrische auto van bijvoorbeeld Volvo, Ford, Mini, Tesla en Mercedes Benz rijdt.

Meer informatie over alle apparaten vindt je op de website van TuneIn.

Concerto Radio was als podcast al via TuneIn te beluisteren.