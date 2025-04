Opnieuw een superweekend op Music Minded

Een weekend kun je met veel activiteiten vullen. Maar wie slim is zet het hele weekend de radio aan, en luistert naar Music Minded.

Hoe luister je naar Music Minded? Check het hier!

Vrijdagavond hoor je in Concerto Radio bijvoorbeeld de nieuwe My Morning Jacket. Daarnaast oudgediende Bob Mould, de postpunkers Bambara en het Hollandse Dawn Brothers.

De klassieker is van Camper Van Beethoven. En er is een instore van Armand & The Kik.

Op de Super Saturday hoor je een herhaling van Concerto Radio. Maar daarvoor wordt je wakker met de Kruup Uut Je Nest-Show. Silly Kees draait tussen 9 en 12 uur onder meer The Cure, The Soup Dragons, Rats on Rafts, Thousand Yard Stare, Tame Impala, Gavin Friday, Jah Wobble’s Invaders Of The Heart en The Chills. De Mijlplaat is van Marsheaux.

Verder op zaterdag ’s avonds twee uur uur Rock You Like A Hurricane. Op zondagmiddag nieuwe releases in Fresh Delivery en ’s avonds twee uur lang livemuziek in Music Minded On Stage.