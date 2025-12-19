Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Runnin’ Down A Dream
01:00 09:00

Now on air

Runnin’ Down A Dream
01:00 09:00

Background

Kruup Uut Je Nest-show helpt je in noodsituatie

Geschreven door Op 26 december 2025

“De Kruup Uut Je Nest Show”

Iedere zaterdagochtend tussen 9 en 12 op radiostation Music Minded.

BEREID JE VOOR OP EEN NOODSITUATIE

In de laatste Kruup Uut Je Nest Show van 2025 zal presentator Kees Tijsen (a.k.a. DJ Silly Kees) uitvoerig stilstaan bij het boekje “Bereid je voor op een noodsituatie” dat huis aan huis werd verspreid. Na een uurtje indraaien tussen 9 en 10 uur zal het infotainment gedeelte losbarsten.

Diverse aspecten van de huidige toestand in Nederland en Europa zullen worden toegelicht door aankondigingen en toepasselijke liedjes.

Zo zal de Nederlands band Het Goede Doel ons toezingen dat je altijd moet kijken waar de nooduitgang van een gebouw is.

De inhoud van een goedgevulde EHBO-doos wordt doorgenomen. De Belgische band B-Art zal uitleggen dat daar ook preservatieven in horen te zitten, want het kan wel eens koud worden na een stroomuitval.

De Amerikaanse band Faith No More heeft er schijnbaar weinig vertrouwen in en brengt hun bekendste nummer “We Care A Lot”.

De cover van de week is van Bananarama. De dames wagen zich aan “Help” van The Beatles.

Er wordt stilgestaan bij het hebben van voldoende geld op zak en dan we vooral met elkaar in gesprek moeten gaan.

De Kruup Uut Je Nest Show, van 9 tot 12 uur zaterdagochtend.

Gelabeld als
Auteur

Kees Tijsen

Archief van de auteur
Dit vind je misschien ook leuk
0

Gemist: De Kruup Uut Je Nest Show(20 december 2025)

21 december 2025

0

Tot aan de jaarwisseling: de 25 over 2025

20 december 2025

0

Gemist: De Kruup Uut Je Nest Show (13 december 2025)

14 december 2025

Lees verder

Vorig bericht

Gemist: De Kruup Uut Je Nest Show(20 december 2025)

Thumbnail