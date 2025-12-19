Kruup Uut Je Nest-show helpt je in noodsituatie

“De Kruup Uut Je Nest Show”

Iedere zaterdagochtend tussen 9 en 12 op radiostation Music Minded.

BEREID JE VOOR OP EEN NOODSITUATIE

In de laatste Kruup Uut Je Nest Show van 2025 zal presentator Kees Tijsen (a.k.a. DJ Silly Kees) uitvoerig stilstaan bij het boekje “Bereid je voor op een noodsituatie” dat huis aan huis werd verspreid. Na een uurtje indraaien tussen 9 en 10 uur zal het infotainment gedeelte losbarsten.

Diverse aspecten van de huidige toestand in Nederland en Europa zullen worden toegelicht door aankondigingen en toepasselijke liedjes.

Zo zal de Nederlands band Het Goede Doel ons toezingen dat je altijd moet kijken waar de nooduitgang van een gebouw is.

De inhoud van een goedgevulde EHBO-doos wordt doorgenomen. De Belgische band B-Art zal uitleggen dat daar ook preservatieven in horen te zitten, want het kan wel eens koud worden na een stroomuitval.

De Amerikaanse band Faith No More heeft er schijnbaar weinig vertrouwen in en brengt hun bekendste nummer “We Care A Lot”.

De cover van de week is van Bananarama. De dames wagen zich aan “Help” van The Beatles.

Er wordt stilgestaan bij het hebben van voldoende geld op zak en dan we vooral met elkaar in gesprek moeten gaan.

De Kruup Uut Je Nest Show, van 9 tot 12 uur zaterdagochtend.