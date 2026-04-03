Nieuwe app voor iPhone en iPad is uit!

Het is lente, en dus tijd voor een update van de app van Music Minded! Voor de iPhone, iPad en zelfs de laatste Mac en Macbook is er nu een 4.0-versie.

Het uiterlijk van de app heeft een opfrisbeurt gekregen. Als je luistert naar de stream dan krijg je nu de hoes van de plaat die je hoort in beeld. Verder kun je meer lezen over de artiesten die je hoort door op hun naam te klikken in de player. Je favoriete nummers kun je bewaren. En als je helemaal wild bent van een plaat, dan kun je hem direct kopen bij Concerto.

Ga naar de App Store en kijk bij Updates om de app bij te werken. Heb je onze app nog niet? Je vindt hem hier in de App Store.

Uiteraard werken we nog hard aan dezelfde update voor Android! Nog even geduld, die komt zsm beschikbaar.