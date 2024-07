iPhone en Android: update van de app!

Vers in de App Store van Apple en Google: een 3.0-versie van de app van Music Minded!

Ditmaal hebben we een grote schoonmaak onder de motorkap verricht: de app is sneller en veel zuiniger voor de batterij. Je kunt de stream op autoplay zetten. En je kunt je favoriete zender casten naar je smart-speakers, tv of Apple TV.

Naast de podcast van Concerto Radio vind je nu ook het laatste nieuws van Music Minded in de app.

Ga op je iPhone naar de App Store en download de nieuwe app bij updates. Of klik hier voor de app. Hij is geschikt voor iPhone, iPad en zelfs de Mac en MacBook (vanaf 2020):

Android-bellers kunnen de nieuwe app hier downloaden.