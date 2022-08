Vanavond (19/08) in Concerto Radio

In Concerto Radio hebben we deze vrijdag een aantal voorproefjes van superplaten die er aan komen: Yeah Yeah Yeahs, Golden Dawn Arkestra en Abraxas; het huwelijk tussen de Night Beats en Los Bitchos.

Verder hoor je de nieuwe Kiwi Jr., Tijuana Panthers en Danger Mouse & Black Thought. De Klassieker is van The Cure en Jonathan Jeremiah komt langs voor een zomerse instore.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Kiwi Jr., The Sound of Music: Chopper

Yeah Yeah Yeahs, Burning (Radio Edit): Cool It Down

Working Men’s Club, Ploys: Fear Fear

Tijuana Panthers, Man Of Dust: Halfway To Eighty

Tami Neilson, Mama’s Talkin’: Kingmaker

Abraxas, Sunrise State (Of Mind): Monte Carlo

Nathaniel Rateliff, Low Dog Blues: Something Borrowed, Something New: A Tribute To John Anderson

Jonathan Jeremiah, Good Day: Instore @ Concerto

Ben Harper, Where Did We Go Wrong: Bloodline Maintenance

Kasabian, Chemicals: The Alchemist’s Euphoria

The Cure, So What: Three Imaginary Boys

Golden Dawn Arkestra, Rich Don’t Sweat: The Gold Album

Danger Mouse & Black Thought, Close to Famous: Cheat Codes

Amanda Shires, Hawk For The Dove: Take It Like A Man

Osees, Scum Show: A Foul Form

Ty Segall, Hello, Hi: “Hello, Hi”