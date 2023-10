Vanavond (20/10) in Concerto Radio

In Concerto Radio hoor je vanavond de nieuwe van de Allah-Las en Sleaford Mods.

Uit eigen land komen Danny Vera en The Grand East. Er is een instore van en een klassieker van Osdorp Posse.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Allah-Las, Dust: Zuma 85

The Vacant Lots, Evacuation: Interiors

Dope Lemon, Just You & Me: Kimosabè

Sleaford Mods, My 18hr Girdle: More UK Grim

The Grand East, Lowdown: Floor = Lava

Danny Vera, Beggin’ For Trouble: DNA

Grian Chatten, Last Time Every Time Forever: Chaos For The Fly

Elephant Stone, Manipulator: Instore @ Concerto

Wilco, Evicted: Cousin

Ross Curry, A Home: Tune On

Osdorp Posse, De Goeie In ‘T Vloeien: Afslag Osdorp

Woods, Double Dream: Perennial

GUM, Saturnism: Saturnia

Orbital, Dirty Rat (feat. Sleaford Mods): Optical Delusion

Black Pumas, Mrs. Postman: Chronicles Of A Diamond