Vanavond (01/12) in Concerto Radio

In Concerto Radio brengen de Sleaford Mods de East End boys terug naar de West End.

Verder nieuwe platen van Ghost Woman, The National en Guided By Voices.

De klassieker is van Alan Vega, en er is een instore van Luka Bloom.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Sleaford Mods, West End Girls: West End Girls

Guided By Voices, Local Master Airplane: Nowhere To Go But Up

Ghost Woman, Alright Alright: Hindsight is 50/50

The National, Deep End (Paul’s In Pieces): Laugh Track

Dylan LeBlanc, Wicked Kind: Back to Moon Beach

Robert Finley, Waste Of Time: Black Bayou

The Manikins, By My Side: Swedish Woods

Luka Bloom, Water Is Life: Instore @ Concerto

Art Feynman, Early Signs of Rhythm: Be Good The Crazy Boys

Dawn Brothers, Sheryl Crow: Alpine Gold

Alan Vega, Saturn Drive: Saturn Strip

Danny Vera, Sugah Rush: DNA

Allah-Las, Right On Time: Zuma 85

The Steel Woods, Devil In This Holler: On Your Time