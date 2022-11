Vanavond (11/11) in Concerto Radio

In Concerto Radio kijken we deze vrijdag uit naar het Amsterdamse Personal Trainer!

Ondanks alles draaien we toch de nieuwe Pixies, Voor countryhaters is er verder de country van Honey Harper en voor film noir-liefhebbers komt Hermanos Gutiérrez langs.

De klassieker is vanThe Soup Dragons en er is een instore van Banji.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Personal Trainer, The Lazer: Big Love Blanket

The Lounge Society, People Are Scary: Tired Of Liberty

Pixies, Vault Of Heaven: Doggerel

Black Lips, Tongue Tied: Apocalypse Love

Abraxas, Mañana: Monte Carlo

Early Moods, Return To Salem’s Gate: Early Moods

Honey Harper, Boots Mine Gold: Honey Harper & The Infinite Sky

Banji, Dogbreath: Instore @ Concerto

Son Little, Drummer: Like Neptune

First Aid Kit, Out Of My Head: Palomino

The Soup Dragons, I’m Free (feat. Junior Reid): Lovegod

Lee Fields, I Should Have Let You Be: Sentimental Fool

Sohn, Riverbank: Trust

Ibrahim Maalouf, Quiet Culture (feat. De la Soul): Capacity to Love

Hermanos Gutiérrez, Tres Hermanos (feat. Dan Auerbach): El Bueno Y El Malo