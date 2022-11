Vanavond (25/11) in Concerto Radio

Vanavond veel voorproefjes in Concerto Radio, van nieuwe platen van onder meer Shame en Fucked Up.

Daarnaast hoor je muziek van Yeah Yeah Yeahs, The Soft Moon, Sloan en Neil Young & Crazy Horse.

De Rollins Band tekent voor de klassieker en er is een instore van Bears’s Den.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Shame, Fingers of Steel: Fingers Of Steel (Single)

Yeah Yeah Yeahs, Wolf: Cool It Down

Weird Nightmare, So Far Gone: So Far Gone (Single)

Sloan, Spend The Day: Steady

Warhaus, Desire: Ha Ha Heartbreak

Fucked Up, One Day: One Day (Single)

The Soft Moon, Him: Exister

Bears’s Den, Red Earth & Pouring Rain: Instore @ Concerto

Madrugada, Nobody Loves You Like I Do: Chimes At Midnight

Personal Trainer, Rug Busters: Big Love Blanket

Rollins Band, Low Self Opinion: The End Of Silence

Neil Young & Crazy Horse, Break The Chain: World Record

Steve Earle, Ain’t No God In Mexico: Live Forever: A Tribute To Billy Joe Shaver

Dead Cross, Animal Espionage: Dead Cross II