Vanavond (13/01) in Concerto Radio

In Concerto Radio wordt het vanavond knallen met de nieuwe Iggy Pop.

Als voorproefje van de Concerto-avond op de woensdag van Eurosonic in Groningen hoor je Shaemless en Badtime.

Er is een klassieker van De La Soul en een instore van Tim Knol.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Iggy Pop, Modern Day Ripoff: Every Loser

The Haunted Youth, Broken: Dawn Of The Freak

Honey Harper, Ain’t No Cowboys In Georgia: Honey Harper & The Infinite Sky

Shaemless, White Statues: Shaemless

Plaid, Wondergan: Feorm Falorx

Ciao Lucifer, So Good It Hurts: Good News

Badtime, Bunker: Badtime vol.1

Tim Knol, You Don’t Wanna Miss The Show: Instore @ Concerto

Thee Sacred Souls, Love Comes Easy: Thee Sacred Souls

M. Lockwood Porter, The Kid Who Ran Away: Sisyphus Happy

De La Soul, The Magic Number: 3 Feet High And Rising

Dry Cleaning, Kwenchy Kups: Stumpwork

Adeem the Artist, Books & Records: White Trash Revelry

Nina Hagen, Redemption Day: Unity