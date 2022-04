Vanavond (15-04) in Concerto Radio

In Concerto Radio bijt vrijdag Kurt Vile (uiteraard) het spits af met zijn nieuwe plaat. Ook jack White etaleert zijn kunsten, net als een ouderwets goede Calexico. Voor fans van Young Gun Silver Fox is er de soul van Mamas Gun uit Londen. De Concerto Klassieker is van Karen Dalton. Bij de instore gaat het dak eraf met Love Supreme.

Playlist:

Kurt Vile, Fo Sho: (Watch My Moves)

Mattiel, You Can Have It All: Georgia Gothic

Jack White, Taking Me Back: Fear Of The Dawn

Mamas Gun, Winner’s Eyes: Cure The Jones

Placebo Never, Happy Birthday In The Sky: Let Me Go

VR SEX, End Vision: Rough Dimension

Tempers, Unfamiliar: New Meaning

The Hellacopters, Can It Wait: Eyes Of Oblivion

Love Supreme, Tonight: Instore @ Concerto

Cowboy Junkies, Don’t Let It Bring You Down: Songs Of The Recollection

Calexico, Caldera: El Mirador

Karen Dalton, In a Station: In My Own Time (50th Anniversary Edition)

Chris Imler, Operation Schönheit: Operation Schönheit

Paul Cauthen, Fuck You Money: Country Coming Down