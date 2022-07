Vanavond (29/07) in Concerto Radio

In Concerto Radio laten we je vrijdag kennismaken met de muzikale en mondiale troubadour Jitwam.

Verder heeft Jack White (alweer) een nieuwe plaat, en hebben we voorproefjes van nieuw werk van The Black Angels en de GA-20.

Er is ook een Klassieker, van Ivy Green, en een instore: van Elephant.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Jitwam, India: Third

Jack White, A Madman From Manhattan: Entering Heaven Alive

The Brian Jonestown Massacre, You Think I’m Joking?: Fire Doesn’t Grow On Trees

Ben Harper, Knew The Day Was Comin’: Bloodline Maintenance

The Black Angels, El Jardín: Wilderness of Mirrors

Alex The Astronaut, South London: How To Grow A Sunflower Underwater

Working Men’s Club, Rapture: Fear Fear

Elephant, Dog In The Park: Instore @ Concerto

Joe Pug, I Do My Father’s Drugs: Nation of Heat Revisited

GA-20, Easy On The Eyes: Crackdown

Ivy Green, Wenda Wild: Ivy Green

The Kooks, 25: 10 Tracks To Echo In The Dark

Sunny & The Sunliners, Should I Take You Home [Keyloc Version]: Mr. Brown Eyed Soul Vol. 2

Launder, Chipper: Happening