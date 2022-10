Vanavond (07/10) in Concerto Radio

Deze vrijdag hele fijne indiepop in Concerto Radio van Death Cab For Cutie, Plastic Mermaids en Tim Burgess.

Verder nieuwe platen van de Yeah Yeah Yeahs en The Soft Moon.

Er is een klassieker van Rory Gallagher en een hele fijne instore van The People’s Pleasure Grounds.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Death Cab For Cutie, I Miss Strangers: Asphalt Meadows

Yeah Yeah Yeahs, Fleez: Cool It Down

Jonah Tolchin, Car You Drive: Lava Lamp

Plastic Mermaids, Girl Boy Girl: It’s Not Comfortable To Grow

The Murlocs, The Royal Vagabond: Rapscallion

The Black Angels, Make It Known: Wilderness Of Mirrors

The Soft Moon, NADA: Exister

The People’s Pleasure Grounds, Something New: Instore @ Concerto

Tim Burgess, Slacker: Typical Music

GA-20, Fairweather Friend: Crackdown

Rory Gallagher, Whole Lot Of People: Deuce

Danny Vera, Sorrow’s Leavin’ Town: The New Black and White, Pt. V

Julian Lennon, Round And Round Again: Jude

Arno, Mon Grand-Pere: Opex