Vanavond (06/10) in Concerto Radio

Vanavond in Concerto Radio hoor je de nieuwe van Blonde Redhead.

Uiteraard hoor je ook muziek van het nieuwe livealbum van DeWolff en de nieuwe van Wilco.

Er is een instore is van Ross Curry en een klassieker van de Steve Miller Band.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Blonde Redhead, Not For Me: Sit Down For Dinner

DeWolff, Heart Stopping Kinda Show: Live & Outta Sight III

Black Mambas, Lover Danger: Lost Cat/Black Mambas (Split Single)

Will Butler + Sister Squares, Long Grass: Will Butler + Sister Squares

Jalen Ngonda, It Takes A Fool: Come Around And Love Me Soul

Kristin Hersh, Ms Haha: Clear Pond Road

Wilco, Cousin: Cousin

Ross Curry, The Suffering: Instore @ Concerto

Lost Cat, Thinkin’ Bout You: Lost Cat/Black Mambas (Split Single)

Molly Burch, 2003: Daydreamer

Steve Miller Band, Mary Lou: J50: The Evolution of The Joker

Pale Puma, Brent Cobb, ‘On’t Know When: Southern Star

Lost In Pink Moon: Haunted By Dreams That Were Never My Own

Woods, Another Side: Perennial